Stad gaat (opnieuw) in beroep tegen bouw van extra windturbine: “Voorstander van windenergie, maar niet zo dicht bij woonkern”

De stad Hoogstraten gaat in beroep tegen de beslissing van het provinciebestuur om het licht op groen te zetten voor de bouw van een windturbine aan de Venneweg in Meer. De stad had die omgevingsvergunning negatief geadviseerd, maar daar hield de provincie Antwerpen geen rekening mee. “We zijn voorstander van windenergie, maar niet als ze dichtbij de woonkernen komen”, zegt schepen van Milieu Jef Vissers (N-VA).

Langs de E19 in Loenhout/Meer/Minderhout staan al flink wat windmolens. Eind vorig jaar werd er door Elicio een aanvraag ingediend voor een nieuwe windturbine aan de Venneweg in Meer. Tijdens de vergadering van de dorpsraad vroegen inwoners van Meer waarom er telkens weer vergunningen worden verleend door de stad. Maar dat is een misvatting. “Het is niet het stadsbestuur dat beslist waar de windmolens al dan niet mogen komen”, zegt schepen Jef Vissers. “Dat is een bevoegdheid van de deputatie van de Provincie Antwerpen. Op zich zijn we net als voor zonnepanelen ook voorstander van windmolens, maar niet als ze in een tweede lijn langs de snelweg komen en dus dichter bij de woonkernen.”

Voorwaarden

In de zomer van 2019 besliste het college dat windturbines moesten voldoen aan enkele voorwaarden. Ze moeten ruimtelijk gebundeld worden met bestaande lijninfrastructuur op maximaal 300 meter van de as van de E19. Ze mogen niet in de buurt van woningen komen. Een minimumafstand van 300 meter is vereist. De windturbines mogen geen belemmering veroorzaken voor toekomstige ontwikkelingen van bijvoorbeeld industriezones en de verenigbaarheid met bedrijventerreinen moet maximaal nagestreefd worden en de open ruimte moet maximaal gevrijwaard worden. “Maar we kunnen alleen maar vaststellen dat de provincie deze principes niet wil toepassen”, zegt Jef Vissers. “Zo zijn ze het niet eens met het principe dat er een afstand van 300 meter tot een woning moet gegarandeerd zijn en ze zijn het ook niet eens met de gevraagde maximum afstand van 300 meter van de as van de E19. Jammer maar helaas.”

Negatief

Dat gebeurde dus ook opnieuw in het nieuwe dossier. Eind vorig jaar gaf het college twee maal een negatief advies rond de windmolen aan de Gestelsestraat, maar Elicio kreeg begin februari toch een vergunning. “Op 23 februari 2023 nam het college kennis van deze vergunning, en werd besloten om in beroep te gaan tegen dit besluit. Het beroepschrift is momenteel in opmaak”, zegt Vissers nog.

