Stad dooft straatverlichting vanaf 23 uur en bespaart zo 122.000 euro, monumentverlichting dooft eind 2022

Uit de berekeningen die de voorbije weken zijn gemaakt, kwam naar voren dat er op vlak van straatverlichting en monumentverlichting een substantiële vermindering van de energiekosten kan behaald worden. “Daarom gaan we de branduren van de openbare verlichting op het hele grondgebied aanpassen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Die gaan nu uit om 23 uur in plaats van om middernacht en gaan pas om 6 uur in plaats van 5 uur terug aan. Er zal ook geen weekendregime meer gelden. Tijdens de weekends zullen de lampen even lang branden als in de week. Vanaf eind deze week zullen we deze maatregelen stelselmatig invoeren. De niet-functionele verlichting van de monumenten zoals de kerken en het stadshuid wordt eind 2022 gedoofd. Het gevolg van deze maatregelen is dat het energieverbruik met 225.000 kWh zal dalen wat een besparing betekent van 122.000 euro per jaar én het vermindert de uitstoot van CO2 met net geen 50 ton.”