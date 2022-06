Stad betaalt extra jaarvergoeding voor Sportoase in ruil voor ruimere openingsuren en kinderen die na school gratis binnen mogen (behalve op woensdag)

Hoogstraten IN BEELD. Eindelijk weer Heilig Bloedpro­ces­sie (maar aan het Van Aertselaer­plein loopt het wel mis)

De Heilig Bloedprocessie kan na twee jaar corona-onderbreking eindelijk weer uitgaan. Heel Hoogstraten had er duidelijk naar uitgekeken. Zeker ook aan café De Wachtzaal waar het terras bomvol zat in afwachting van de processie... die dan plots de Moerstraat in draaide. “Ze hebben het over een miscommunicatie en het mag nooit meer gebeuren, maar leuk is het niet”, zegt Inge Brosens.

