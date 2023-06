Sportsite Wereldakker officieel geopend: “Er was een tijd dat we jaloers waren op Merksplas”

“Chauffeur mocht niet eens op de baan, dat is pure doodslag”: familie overleden Ingrid Laros (62) reageert onthutst

De chauffeur (48) van de tractor die zaterdag 27 mei de 62-jarige Ingrid (Catharina) Laros heeft doodgereden op de Vrijheid had geen geldig rijbewijs en mocht zelfs niet met een tractor of een ander gemotoriseerd voertuig op de openbare weg. Hij is ook geen landbouwer. De dood van Ingrid kwam bij de familie bikkelhard binnen, maar dat nieuws maakte hen nog bozer. “De overheid moet eens nadenken over hoe makkelijk het is om met een tractor op de baan te rijden”, zucht Jean Berrevoets, de vriend van Ingrid.