Sportoase organiseert testevent in fitnessruimte in samenwerking met ministers van Sport: “Zelfs geïnvesteerd in speciale luchtzuivering”

Sportoase werd aangeduid door de overheid om als testevent te fungeren. Binnensporten kan vanaf 9 juni weer, maar dat zal met de nodige beperkingen en richtlijnen zijn. Het huidige protocol bepaalt dat vanaf 9 juni per 10 vierkante meter één sporter is toegelaten. Voor de fitnessruimte van Sportoase in Hoogstraten betekent dat exact 38 personen. “We zijn gestart met 18 personen en na een half uur hebben we er opnieuw 18 toegelaten”, vertelt algemeen directeur Michael Schouwaerts van Sportoase. “Na een uur dan nog eens 12 zodat we bewust – en met toelating – boven die 38 personen zijn gegaan. Zo kunnen we perfect zien wat de impact op de luchtkwaliteit is.” UZA was ook aanwezig om alle deelnemers – en ook alle aanwezige journalisten en cameramensen – aan een sneltest te onderwerpen. “Voor ons is dit ook een beetje een test”, zegt coördinator Michael Vanmechelen. “Het is de eerste keer dat we negatief geteste mensen ook vragen om een dagboek in te vullen gedurende tien dagen. Het is een manier om toch ook snel in de gaten te krijgen of er zich eventueel besmettingen voordoen.”