Sportoase blikt terug op succesvolle zomer met bijna 30.000 bezoekers (en ontving maandag de eerste vroeger zwemmers al om 6 uur)

In de zomer van 2020 was er niets mogelijk en de zomer van 2021 stond vooral in het teken van extra veiligheidsmaatregelen rond corona. Dat vertaalde zich uiteraard in de bezoekerscijfers al was de zomer van 2021 nog goed voor net geen 23.000 bezoekers. Maar afgelopen zomer waren dat er net geen 30.000. “We zijn blij dat we al onze bezoekers eindelijk weer de vertrouwde beleving kunnen aanbieden die ze van ons gewend zijn. Op bepaalde momenten wisten we zelfs de cijfers van de drukst bezochte dagen van voor de epidemie te overtreffen. Dat was vooral op de extreem warme dagen het geval.”