Sport- en speelterreinen en omgeving openbare gebouwen rookvrij verklaard: “Eerste stap naar rookverbod”

Geen pv voor boer die nesten grutto’s maaide in Turnhouts Vennenge­bied: “Ik werd aanzien als een gangster”

Een Hoogstraatse landbouwer kreeg begin deze maand bakken kritiek over zich heen omdat hij bij het maaien van een stuk grasland in het Turnhoutse Vennengebied nesten grutto’s had vernield. Nu blijkt het deels te wijten aan een miscommunicatie binnen de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en is er géén pv opgesteld. “Ik werd beschouwd als een grote gangster”, zucht de landbouwer. VLM zegt dat de communicatie inderdaad beter kon, maar wijst wel nog altijd op de zorgplicht van de landbouwer.