Speel- en sportterreinen en omgeving stedelijke gebouwen worden rookvrije zones

Essen doet mee aan VK Tegelwip­pen en maakt er met Wuustwezel een lokale derby van “Om het meeste tegels wippen ? Wij staan voor!”

Steden en gemeenten kunnen tot 31 oktober deelnemen aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. In Essen en Wuustwezel hebben ze besloten om er onderling nog een extra dimensie aan te geven: de twee gemeenten gaan onderling ook nog eens de strijd aan. Wuustwezel wordt meteen uitgedaagd, want ze staan achter. Essen geeft aan de inwoners een subsidie van 15 euro per vierkante meter dat ze ontharden (wel maximaal 200 euro).