Specialisten AZ Turnhout starten met consultaties in Hoogstraten

Het AZ Turnhout opende in oktober het nierdialysecentrum in het gloednieuwe gebouw ’t Gastenhuys op de zorgcampus Stede Akkers in Hoogstraten. Naast het dialysecentrum zelf zijn er ook enkele consultatieruimtes. “De bedoeling is dat verschillende specialisten van onder meer cardiologie, orthopedie en nefrologie er consultaties zullen houden”, klinkt het bij AZ Turnhout. “Inwoners van Hoogstraten en de buurgemeenten zullen er terechtkunnen. De dienst cardiologie is al aan het werk in Hoogstraten. Op maandag- en vrijdagvoormiddag kan je in Hoogstraten een afspraak maken bij cardioloog Philippe Nuyens. In januari 2023 zal ook de dienst orthopedie in Hoogstraten starten en dit op woensdagvoormiddag. Patiënten met problemen aan de knie kunnen terecht bij dr. William Colyn. Ook dr. Anton Borgers zal in Hoogstraten consultatie houden, hij is gespecialiseerd in problemen met de hand en pols. In 2023 volgt dan nog de dienst nefrologie (nierziekten). Ook ie consultaties zullen op woensdagvoormiddag plaatsvinden.”