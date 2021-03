Slachtoffer (6) van dramatisch ongeval op landbouwbedrijf is overleden

Hoogstraten/Meer/Meerle/Minderhout/Wortel Wrevel over nieuw reglement voor zomer- en winterbars: “Verenigin­gen worden buiten spel gezet”

23 maart Wie een zomer- of winterbar wil uitbaten in Hoogstraten of de deeldorpen zal zich vanaf nu moeten houden aan een reeks voorwaarden. Zo worden de sluitingsuren beperkt, mogen er géén twee zomerbars per deelgemeente gelijktijdig openen én moet de uitbater een ondernemingsnummer hebben. Oppositiepartij Anders kant zich tegen het nieuw reglement. “Dit is op maat geschreven van de horeca”, zegt Dimitri Van Pelt (Anders) die ook betrokken is bij de zomerbar Chill Mill aan de Laermolen. Neem hier deel aan onze poll.