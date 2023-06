SIS uit Uden deelt eerste klap uit aan Zundert in finale NK driebanden; Burgman komt terug uit kansloze positie

Update KIJK. E19 richting Nederland nog heel de avond afgesloten na zwaar ongeval met twee vrachtwa­gens in Meer

De E19 naar Nederland is momenteel afgesloten door een zwaar verkeersongeval deze middag waarbij twee vrachtwagens betrokken waren. Op beelden is te zien hoe er een grote zwarte rookpluim boven de snelweg hing. Beide chauffeurs zijn op tijd uit hun voertuig geraakt. Ze liepen lichte verwondingen op, maar werden ter plaatse verzorgd. Een klein mirakel toch als je de ravage bekijkt. In de staart van de file gebeurde omstreeks 15.30 uur een nieuw ongeval met drie vrachtwagens. De snelweg blijft waarschijnlijk nog tot 22 uur afgesloten.