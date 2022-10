Sint-Joris Gilde Meer houdt traditie in ere: pannenkoekenfestijn op 1 november

Hoogstraten Brandweer moet bestuurder (67) bevrijden na zwaar ongeval

Een 67-jarige bestuurder is zondagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de John Lijsenstraat in Meer (Hoogstraten). De man belandde rond 19 uur met zijn auto tegen een boom. Het slachtoffer, een man uit het Nederlandse Zundert, zat gekneld in zijn voertuig. Hij moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

24 oktober