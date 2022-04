Schoolomgeving ‘t Dreefke wordt een pak veiliger

Voor het project School-straten werden er begin dit schooljaar maatregelen genomen in de schoolomgeving van ’t Dreefke. De voorbije maanden werd alles geëvalueerd door de school, de ouders, buurtbewoners en de politie. Het team School-straten deed ook verkeerstellingen in de buurt en observaties aan de schoolpoort samen met de school en de ouderraad. “De maatregelen werden positief onthaald en zorgden voor meer rust en ruimte aan de schoolpoort”, zegen burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) en schepen van Onderwijs Faye Van Impe (N-VA). “De komende weken zullen de definitieve maatregelen stapsgewijs worden ingevoerd.”

Maatregelen Kapelweg

Concreet betekent dat dat de Kapelweg enkelrichting blijft in de richting van Meersel naar Dreef met uitzondering van de eerste tweehonderd meter. “Zo vermijden we dat er te veel landbouwverkeer langs de school en het dorp moet omrijden. Fietsers mogen nog steeds in de twee richtingen rijden. Deze nieuwe situatie wordt uitgetest tot eind juni. Daarna volgt een definitieve evaluatie”, klinkt het. Daarnaast wordt de Kapelweg halverwege een fietsstraat. In het eerste gedeelte van de straat bleek de fietsstraat niet het verhoopte succes te hebben. De straat is hier nog breed genoeg om een fietser veilig voorbij te steken. Wanneer je de school nadert, versmalt de rijbaan. Vanaf daar start de schoolzone en wordt de straat ingericht als fietsstraat.”