Scholengroep Mirho formeel: “We hebben nooit de huur van De Vlindertjes opgezegd. Ze deden dat zelf na wegvallen van subsidie van de stad”

Mirho vzw bekijkt de mogelijkheden om in de v rijgekomen ‘villa’ van de Vlindertjes in de Gelmelstraat zelf een uitbreiding te doen van de eigen kinderopvang om tegemoet te komen aan de problematiek in de stad. Tegelijkertijd wil het wel de puntjes op de i zetten. “Wij hebben de huur van De Vlindertjes nooit willen opzeggen. Ze hebben dat zelf aangegeven omdat ze de huur niet langer konden betalen na het wegvallen van een subsidie van de stad”, zegt algemeen directeur Bea Van Bergen. In een nota van de stad stond het anders beschreven.

De verhuis van groepsopvang De Vlindertjes werd afgelopen maandagavond behandeld tijdens de maandelijkse gemeente- en OCMW-raad. In de persnota die het lokaal bestuur van Hoogstraten verstuurt voor aanvang van de gemeenteraad stond – we citeren letterlijk – het volgende: “Anderzijds heeft er eind november 2022 een overleg plaatsgevonden tussen Mirho vzw – die ook kinderdagverblijven Spijker en De Gelmeltjes overkoepelt – en een afvaardiging van de stad. Op dit overleg heeft Mirho vzw meegedeeld dat zij de verhuur van de oude villa van De Gelmeltjes aan groepsopvang De Vlindertjes van Ferm Kinderopvang op termijn niet willen bestendigen. Er is geen onmiddellijke opzeg aangekondigd, maar er is wel aangehaald dat De Vlindertjes er op termijn niet kunnen blijven.”

Wegvallen subsidie

Maar dat blijkt dus niet te kloppen. “Mirho heeft nooit de huur willen opzeggen van De Vlindertjes”, zegt algemeen directeur Bea Van Bergen formeel. “De Vlindertjes contacteerden ons een tijd geleden met de vraag om de huur te laten zakken omdat ze een subsidie van de stad niet meer kregen. Dat was voor ons een moeilijke. De prijs die ze betaalden was al een all-in. Met de stijgende energiekosten was dat voor ons dus niet echt een optie. De subsidie verlengen bleek geen optie en daarop hebben De Vlindertjes zelf laten weten dat ze de huur wilden stopzetten. De opzeg van vier maanden hebben we uiteindelijk gehalveerd naar twee maanden als tegemoetkoming.”

Schepen Faye Van Impe (N-VA) bevestigt dat de subsidie werd stopgezet. “Het ging niet om een besparing, maar een verschuiving van budgetten. Bovendien hadden we die al eens met een jaar verlengd, maar we vonden het niet meer kunnen dat we het voor één instelling deden. Dat schendt het gelijkheidsbeginsel.” Volgens Van Impe was het wel nog altijd Mirho die aangaf dat ze de huur ‘niet langer wilden bestendigen’. “Zij wilden het zelf invullen.” Al wordt dat dus formeel ontkracht door Mirho.

Uitbreidingsronde ?

Nadat het vaststond dat De Vlindertjes zouden verhuizen naar ’t Gastenhuys – waar Ferm géén onthaalouders vond om de achttien beloofde plaatsen te creëren – nam Mirho het initiatief om samen te gaan zitten met de stad, Ferm en het Agentschap Opgroeien. “Blijkbaar geraken er bij Ferm een aantal inkomstengerelateerde plaatsen niet ingevuld. Wij wilden die overnemen, maar dat gaat blijkbaar niet. Op de vraag wanneer er een uitbreidingsronde zou komen, kregen we ook geen antwoord.”

Zelf invullen

Er kwam dus géén oplossing uit de bus en daarom is Mirho gaan bekijken of ze het zelf niet konden invullen. “We zijn gaan bekijken of we kunnen uitbreiden met niet-inkomensgerelateerde plaatsen om tegemoet te komen aan het probleem van de stad Hoogstraten”, zegt Bea Van Bergen. “Al hebben we een dergelijke uitbreiding niet nodig. Onze kinderopvang werkt momenteel heel goed en een uitbreiding zal voor ons veel kosten én strookt niet met onze visie. Het is heel moeilijk om voor een zelfde aanbod tegen sommige ouders te zeggen dat ze het maximumtarief moeten betalen, terwijl anderen een tarief betalen dat gerelateerd is aan het inkomen. Toch vinden we het onze maatschappelijke plicht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De eerste analyses liggen momenteel klaar om te bespreken tijdens de volgende bestuursvergadering. Dat de kinderopvang in de oude Villa leeg staat - terwijl er een tekort aan plaatsen is - vinden wij zelf heel erg en zoals hierboven beschreven zoeken wij actief naar oplossingen in functie van een probleem te Hoogstraten. Wij nemen dus echt wel onze verantwoordelijkheid.”

Bea Van Bergen heeft ook een voorstel naar de stad toe. “Verplicht alle opvanginitiatieven om zich aan te melden bij Opvang Vlaanderen”, zegt Van Bergen. “Dan alleen gaan ze in Vlaanderen écht een zicht krijgen op de problematiek die er in Hoogstraten is.”

