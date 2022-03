Sammy Mahdi geeft lezing in Rabboenizaal

De voormalig jongerenvoorzitter van CD&V is sinds 1 oktober staatsecretaris in de regering van Alexander De Croo. Hij werd in 2019 net niet voorzitter van CD&V. Dat werd toen Joachim Coens. Hij zal het tijdens de lezing hebben over de Christendemocratie en wat die kan betekenen voor de jongeren en de jonge gezinnen. Onlangs verscheen van hem een boek “Van hol naar vol” over de Christendemocratie maar ook over thema’s als klimaat, veiligheid en de politieke cultuur.