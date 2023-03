Ruim 30 procent van de stemmen in Zundert naar BBB

Stad telt zo'n twintig oplaad­plaat­sen voor elektri­sche wagens, bestuur bezig met opmaak laadpalen­plan

Het lokaal energie- en klimaatpakt waartoe 293 Vlaamse gemeenten zich geëngageerd hebben, voorziet dat er in de Vlaamse gemeenten tegen 2030 per honderd inwoners 1,5 laadpunten moeten zijn. Voor Hoogstraten betekent dat 333 oplaadpunten. Op dit moment zijn er een twintig plaatsen met een of meerdere oplaadpunten. Nog veel werk aan de winkel dus, maar er wordt werk gemaakt van een laadpalenplan.