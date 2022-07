Rode Kruis op zoek naar vijftien extra brugfiguren in strijd tegen kinderkansarmoede op school: “Dubbel zoveel aanvragen voor volgend schooljaar”

HoogstratenHet brugfigurenproject van het Rode Kruis Hoogstraten is dringend op zoek naar 15 nieuwe vrijwilligers om volgend schooljaar de werking verder te kunnen zetten in optimale omstandigheden. Brugfiguren zijn mensen die zich als vrijwilliger in te zetten in scholen om kinderen te begeleiden met leer- en taalachterstand. Er zijn nu al 43 aanvragen voor volgend schooljaar.

Vorig jaar telde het brugfigurenproject van het Rode Kruis Hoogstraten 21 vrijwilligers en daarmee werden 21 kinderen begeleid. “De scholen hebben nu samen met het CLB al samen 43 aanvragen gedaan voor volgend schooljaar”, zegt voorzitter van het Rode Kruis Hoogstraten, Fons Gielens. “Dat aantal kunnen we met het huidig aantal brugfiguren onmogelijk aan vooral ook omdat er twee van hen door persoonlijke omstandigheden zijn moeten stoppen. Concreet betekent dat dat we op zoek zijn naar vijftien vrijwilligers en liefst al tegen midden september.” Het Rode Kruis benadrukt dat het project echt wil zijn nut heeft bewezen. Dat vertellen ook enkele brugfiguren zelf. “Het kindje dat ik heb begeleid, durfde eerst niet spreken en was heel introvert”, vertelt Erna. “Maar het is volledig open gebloeid en was op het einde een echt enthousiast kind.”

Gebrek aan kansen

Het stadsbestuur van Hoogstraten zet met het project Kinderen Eerst in op de strijd tegen kinderkansarmoede. Het gaat dan niet alleen om de financiële situatie van gezinnen, maar net zo goed om het gebrek aan kansen die kinderen krijgen. “Dikwijls is de taalbarrière al een belangrijke reden waarom kinderen er in de klas of op de speelplaats niet bij horen”, zegt schepen van Onderwijs, Samenleving en Jeugd Faye Van Impe (N-VA). “Daarom is het belangrijk dat we daar al aandacht voor hebben. Het brugfigurenproject van het Rode Kruis Hoogstraten is een belangrijke schakel, want het is duidelijk dat meer en meer anderstaligen – vaak met jonge kinderen – zich in Hoogstraten vestigen. Een succesvolle integratie start bij de toekomstige generaties. Samen moeten we ervoor zorgen dat deze integratie wel slaagt.”

Dringend gezocht

Fons Gielens benadrukt ook het belang van integratie. “Heel vaak zie je nog op scholen dat Poolse kinderen of Portugese of Roemeense kinderen elkaar opzoeken.”, zegt Fons Gielens. “Thuis spreken ze waarschijnlijk al geen Nederlands en van scholen en leerkrachten mag je ook niet verwachten dat ze op 1-2-3 de taalachterstand oplossen. Met onze burgfigurenproject proberen we daar toch een beetje aan te verhelpen.” Het project werd in 2012 opgestart en Kristel Vereecke is sinds die opstart coördinator. “Bij de start waren het CLB en de scholen een beetje zoekende naar hoe we als brugfigurenproject iets konden betekenen”, zegt Kristel. “We waren toen ook maar met vijf vrijwilligers. Tien jaar later zijn we wél bekend en neemt de vraag alleen maar toe. Maar hopelijk vinden we dus snel nieuwe vrijwilligers om de 43 aanvragen die we nu al hebben te kunnen doen.”

Wie brugfiguur wil worden of meer info wil over wat het precies inhoudt, kan terecht bij Kristel of Fons via info@hoogstraten.rodekruis.be of kan naar het infomoment gaan op 5 september om 19.30 uur in het Stadhuis van Hoogstraten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.