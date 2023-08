Rijsbergse pastorie krijgt houtimporteur onder dak: ‘We gaan zorgvuldig om met dit prachtige pand’

voetbal eerste en tweede nationale B Dessel, Hoogstra­ten, Lille, Houtvenne en Wezel spreken ambities uit aan vooravond van competitie­start: “Geen grijze muis zijn”

Na een wekenlange voorbereiding begint woensdagavond het echte werk in eerste en tweede nationale. In aanloop naar die competitiestart polsten we bij Bart Janssens (Dessel), Frank Belmans (Hoogstraten), Kris De Backer (Lille United), Stijn Geys (Houtvenne) en Bjorn Beyens (Wezel) naar hun ambities.