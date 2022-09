RESTOTIP. Lunchen of dineren in de stijl van een oude bruine kroeg, welkom in Café De Vrijheid

Hoogstraten AZ Turnhout opent dialysecen­trum in hartje Hoogstra­ten: “Dit zal heel wat nierpatiën­ten veel tijd besparen”

Vrijdag 2 september heeft AZ Turnhout een dialysecentrum geopend in ‘t Gastenhuys op zorgcampus Stede Akkers. In dit nieuwe centrum kunnen patiënten met eindstadium nierfalen uit stad Hoogstraten en buurgemeenten eindelijk veel dichter bij huis behandeld worden. En dat is geen overbodige luxe, want een dialysebehandeling duurt telkens 4 uur en moet drie keer per week plaatsvinden. “Tel daar nog eens een lange verplaatsing bij en je bent enorm veel tijd kwijt”, zegt nierspecialist dr. Hylke de Jonge van het AZ Turnhout.

2 september