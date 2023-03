RESTOTIP. Gastrobar De Gelmel in Hoogstraten, voor wie overheerlijke ribbetjes op diverse wijzen wil proeven

Politie betrapt vier snelheids­dui­vels met snelheden tussen 120 en 160 km/u... en een mama die borstvoe­ding geeft tijdens het rijden

De politiezone Noorderkempen heeft afgelopen weekend 47 snelheidsduivels betrapt op Gammel in Rijkevorsel. Vier van hen haalden snelheden tot maar liefst 161 kilometer per uur. Nog opvallend: één passagier kreeg een proces-verbaal voor het geven van borstvoeding tijdens het rijden. Dat is levensgevaarlijk, want in het geval van een ongeval of een plots remmanoeuvre betekent dat dat het kind niet vast zit en weggeslingerd kan worden. “Het niet dragen van een veiligheidsgordel is voor elke passagier verplicht en kan een mensenleven redden”, klinkt het bij de politie Noorderkempen.