Restaurant STERK viert tweejarig bestaan met week van de Sterk Burgers: “Tijdens een van de lockdowns mee begonnen toen we één jaar bestonden”

Het verhaal van Christian en Dylan is er toch eentje van een flinke portie doorzettingsvermogen. In maart 2020 tekenden ze het contract om in een van de panden van de oude rijkswachtkazerne aan de Vrijheid hun restaurant STERK te openen. Ze hadden er zoveel zin in en 20 mei zou de openingsdatum worden, maar sloeg de coronacrisis en de eerste lockdown ongenadig toe. Maar ze vlogen erin met afhaalgerechten die meteen aansloegen. Ze gingen daarna weer een tijdje open om daarna weer voor zeven maanden toe te moeten. Een eerste verjaardag werd er eentje in mineur. Maar tijdens die tweede lockdown, lanceerden ze op een bepaald moment hun burgers om af te halen. “We schrokken ervan, maar het werd een gigantisch succes”, vertellen Christian en Dylan. “Er stond hier soms een enorm lang rij aan te schuiven. Op sommige dagen vlogen er tot 150 hamburgers en meer de deur uit.”

Volledig scherm Restaurant STERK in Hoogstraten organiseert de week van de burgers. © Restaurant Sterk

Verjaardag

Dat bracht de twee op het idee om hun tweede verjaardag met die hamburgers te vieren. De menukaart zal dan ook tussen 4 en 8 mei enkel bestaan uit de burgers eventueel met extra frietjes erbij, een slaatje en mayonaise (truffel, curry of gewone). Alles zelf gemaakt. Ook de broodjes van de hamburgers. Je kan er ook nog een frisse cocktail, een goed glas bier of een glas wijn bij drinken. “We hebben vier verschillende burgers", vertellen de twee. “Een beefburger, een chickenburger, een fishburger en een falafelburger (vegetarisch). Die bakken we buiten op onze barbecue. Op woensdag zijn we open tijdens twee shiften: van 18 tot 20.30 uur en dan eentje vanaf 21 uur. Van donderdag tot zondag doen we er ook nog de lunch bij tussen 12 en 15 uur.

Toekomst

Het waren dus twee zware jongen voor de twee mannen die hun droom wilden waarmaken begin 2020. Ondanks de crisis hebben ze echter nooit een moment gehad waarop ze de handdoek wilden gooien. “Het is inderdaad niet evident geweest, maar opgeven zit niet in onze aard. Ons voordeel is ook geweest dat we geen vast personeel hebben. En dan was er begin dit jaar nog de periode dat de horecazaken in Hoogstraten overspoeld werden door de Nederlanders. Dat was toch ook een periode die ons deugd heeft gedaan. We zijn nog altijd trots op wat we hier al verwezenlijkt hebben. Stilaan hebben we toch ook al een hele reeks vaste klanten en dat doet ook wel deugd.”

Meer info op de facebookpagina en de website.

