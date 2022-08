REPORTAGE. Boeren blokkeren Vrijheid, maar vertrekken zonder echte incidenten: “Hoogstraten moet rood kleuren, niet van het bloed maar met rode zakdoeken”

Hoogstraten Wagen boort zich in smeedijze­ren hekwerk, inzitten­den vluchten te voet weg: “Een enorme klap, wat als dit op een schooldag gebeurde?”

In de Lodewijk De Konincklaan in Hoogstraten heeft een wagen zich in een smeedijzeren hekwerk geboord. De inzittenden zijn na het ongeval op de vlucht geslagen. Te voet, welteverstaan, want het hekwerk had zich volledig in de wagen geplooid. De wagen van Ann Van Der Voort werd geraakt vlak voor de klap. Ze stond perplex toen ze de daders de benen zag nemen. “Misschien zijn er toch nog getuigen die iets gezien hebben”, hoopt Ann.

10 augustus