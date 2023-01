Rentree Sebregts bij Moerse Boys loopt uit op deceptie: eigen goal en oorwassing

Turnhout/Olen/Baarle-Hertog Theater Tante Wilhelmina komt naar je huiskamer: “We hebben alleen een tafel en drie stoelen nodig”

De nieuwe Kempische theatergroep “Theater Tante Wilhelmina” gaat het hele voorjaar de huiskamervoorstelling “In de naam van de vader” spelen. Niet zomaar in een zaal, maar wel in je eigen huiskamer. Vijf vrienden en theatermakers slaan er de handen voor in elkaar. “Twee jaar na ons afscheidsvoorstelling voor Tejaterbende Oeps! begon het weer te kriebelen”, vertelt Wim Vervoort.

23 januari