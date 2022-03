René Snoeck (76) al 50 jaar scheidsrechter: “Het G-voetbal heeft mijn hart gestolen”

“Verdorie toch, ik krijg er gewoon kippenvel van”, lacht René wanneer de voetbalsters van Hoogstraten en Loenhout een erehaag vormen wanneer hij het veld komt opgelopen. Hij kan zijn tranen amper bedwingen. René is lid van de Koninklijke Noord-Kempische Scheidsrechtervereniging (KNKSV) regio Turnhout en aangesloten bij Poppel. Dat hij ooit in het scheidsrechterwereldje belandde, heeft hij te danken aan zijn jaren bij de jeugdbeweging. “Daar voetbalden we veel en ik deed mee, maar ze hadden nooit iemand die scheidsrechter wilde zijn. Ik wilde dat wel eens proberen en uiteindelijk is het blijven duren”, lacht René. Het was uiteindelijk 10 mei 1975 toen hij zijn eerste wedstrijd floot. Eerst bij de jeugd, maar later de eerste elftallen (tot tweede provinciale). Dat deed hij twintig jaar om daarna nog tien jaar lijnrechter te zijn. Daarna zette hij een stapje terug naar de jeugd, het damesvoetbal en het G-voetbal. Vooral dat laatste doet hij met hart en ziel. “Dat G-voetbal, tja... Daar krijg je zoveel respect en dankbaarheid. Dat is gigantisch. Als die mannen een goal maken, dan vliegen ze zelfs de scheidsrechter om de hals (lacht). Echt, daar maak je zo'n geweldige dingen mee.” Echt negatieve ervaringen heeft hij niet gehad. “Een keer misschien toen ik een slag in het gezicht kreeg van een speler. Maar die club werd nadien zwaar gestraft. Voor de rest was het altijd aangenaam en leuk.”

Volledig scherm René Snoeck werd gehuldigd omdat hij 50 jaar actief is als scheidsrechter. © Toon Verheijen

Vaderfiguur

Ook de KNKSV is opgetogen met iemand als René in de rangen. “Als een vaderfiguur voor de jonge voetballers leidt hij het spel in goede banen. Voor het G-voetbal volgde hij zelfs een speciale opleiding om ook die spelers te begeleiden als scheidsrechter”, zegt Stef Slegers. “Maar eigenlijk maakt het hem niet uit welke wedstrijd hij moet fluiten. Als hij maar kan genieten van zijn favoriete hobby.” René was meer dan 25 jaar lid van het bestuur van onze scheidsrechtersvereniging. Vandaag is hij vooral nog een actief lid. Zelden laat hij een ledenvergadering, cursus of activiteit aan zich voorbijgaan.

Afscheid?

Hoeveel rode en gele kaarten dat hij heeft uitgedeeld weet hij niet meer. Het aantal wedstrijden? Meer dan 2.000 en de teller blijft lopen, want aan stoppen denkt hij nog niet. “Zo lang het lichaam nog mee wilt, blijf ik dit doen. Ik ga ook nog altijd twee keer per week mijn rondjes lopen. We blijven dit doen, want we doen het veel te graag.”

