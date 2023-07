Regenbuien, maar soms ook zon in Hoogstraten vandaag

Nieuwe omleidin­gen voor werken op Vlimmerse­baan

Een aannemer is gestart met het tweede deel van fase 1 van de wegen- en rioleringswerken aan de Vlimmersebaan. Voor het verkeer -3,5 T is er een aangepast omleiding via de Gansheideweg. Zwaar vervoer dient de omleiding te volgen via Vlimmeren, Oostmalle, Rijkevorsel en omgekeerd.