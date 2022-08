Regenboogzebrapad verschijnt aan Klein Seminarie

Hoogstraten Jongeren getuigen over unieke ervaring van inleefreis naar Za-Kpota in Benin, stad zoekt kandidaten voor 2023: “Unieke kans om andere cultuur te ontdekken”

Het stadsbestuur van Hoogstraten organiseert in 2023 opnieuw een inleefreis voor jongeren naar zusterstad Za-Kpota in Benin. De bedoeling is dat vanaf oktober 2022 jongeren die mee willen een traject van een jaar volgen en zich voorbereiden rond allerlei thema’s. Begin september volgt er alvast een infomoment.

16 augustus