Pure Slager vecht wel bouw van 9 woningen aan de Lange Bedde in Alphen aan

De grote kleine mijnheer Berreke op pensioen: “Een dikke, dikke dankuwel!”

Voor de kinderen en de ouders die na de krokusvakantie in het dorp de straat willen oversteken, zal het toch even wennen zijn. Robert Versmissen (62), beter bekend als Berreke, is immers op pensioen. Bij basisschool Qworzo werd hij in de bloemetjes gezet.