Protest tegen kap heeft zin: de 52 bomen tussen Galderseweg en Mark blijven voorlopig nog overeind

KOERSGEKKE KEMPEN. Het kleinste wieler­kroeg­je van België: “In ’t Cristalle­ke hang je met Evenepoel aan de toog terwijl van Aert toekijkt”

Zondag is het tijd voor de jaarlijkse hoogmis van het wielrennen: De Ronde. Ook Kempenaren zijn zot van de koers, en dus zochten we uit wat de koers in onze regio betekent. Vandaag zetten we ons op een barkruk in een piepklein wielercafé: ‘t Cristalleke. “Met authentieke toog, koerskrukken en -stoelen en een waaier aan wielerattributen bouwden we de garage achter Café Welkom om tot koerskroegske.” Snuif de unieke wielersfeer in ‘t Cristalleke samen met ons op.