Projectontwikkelaar wil 126 appartementen en 13 woningen bouwen op hoek Molenstraat en Van Aertselaerstraat, ook plaats voor groot groen park

Hoogstraten Van Aertselaer­straat afgesloten door woning­brand

Er is donderdagnamiddag omstreeks 16 uur brand uitgebroken op de bovenverdieping van een woning in de Van Aertselaerstraat in Minderhout. De brandweer was snel ter plaatse, waardoor slechts een deel van de woning beschadigd geraakte. De bewoners, een gezin met twee kinderen, bleven allemaal ongedeerd en kunnen nog steeds in hun woning verblijven. Door de brand werd de straat enkele uren afgesloten van de Kapeldreef tot de Molenweg.

2 februari