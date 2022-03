Poppy & Blush blaast met vertraging één kaarsje uit: “Trots dat onze zaak een merknaam is geworden”

Meer/HoogstratenVijftien jaar geleden startte Ilse van der Velden (34) in een klein kamertje met haar schoonheidssalon. Anno 2022 heeft ze al vier personeelsleden en is ook manlief Glen Arnouts (31) mee in de zaak gestapt en heeft ze zich gespecialiseerd in huidverbetering en noemt ‘Poppy & Blush’ ook officieel een huidatelier. “Een jaar geleden hebben we echt alles verbouwd, maar dat hebben we door corona nooit kunnen vieren en dat maken we dit weekend goed”, lachen Ilse en Glen.

Ilse was 19 toen ze haar droom waarmaakte al was het toen in een kleine slaapkamer bij haar ouders die werd omgebouwd tot ‘werkruimte’. Daarna volgde de garage die werd verbouwd. In die periode volgde ze een lerarenopleiding en gaf ook acht jaar lang les als leerkracht schoonheidsverzorging in combinatie met haar bijberoep. Maar na de geboorte van het eerste zoontje besloot ze het onderwijs op te geven en volledig voor haar droom te gaan. Het schoonheidsinstituut bleef groeien en ook de praktijkruimte in de garage werd te klein , dus onderging zowel hun huis als praktijk vorig jaar een grote renovatie. De praktijk werd maar liefst drie keer groot. Een jaar geleden wilden ze dan met héél veel trots de nieuwe zaak aan de buitenwereld laten zien, maar lieten de strenge corona-maatregelen dit niet toe. “Toen we een jaar geleden ‘open’ gingen, was dat online”, vertellen Glen en Ilse. “Maar het was een waanzinnig succes. We hadden 250 kijkers via een Instagram Live in één keer en daar schrokken we wel van.”

Volledig scherm Poppy & Blush bestaat één jaar, maar Ilse is al vijftien jaar actief als schoonheidsverzorgster. Ze werken nu met vijf dames in de zaak en man Glen werkt mee achter de schermen. © RV

Poppy & Blush

Vroeger heette de zaak Instituut Ilse, maar nu is dat dus Poppy & Blush. Een naam die veel meer de lading dekt van wat Ilse en Glen – die voornamelijk op de achtergrond alles mee in goede banen leidt op administratief vlak – willen zijn. Poppy & Blush staat letterlijk voor ontpoppen en bloeien (poppy) en een frisse blos op je wangen (blush). “Wij adviseren, informeren en verzorgen onze klanten. Jij en je huid zullen ontpoppen als een bloem. Heb je net een gelaatserzorging gehad? Herken je dan die gezonde blush op je wangen? Het gevoel dat je huid terug ademt? Ook zetten wij heel sterk in op skincare make-up om jouw huid in optimale gezondheid te krijgen. Natuurlijk kan je hier ook nog terecht voor de allround schoonheidsbehandelingen, maar onze stokpaardjes zijn absoluut onze huidanalyses met huidadvies en de make-upsessies. Hierbij leren we de klant hoe ze haar huid zelf thuis kan verzorgen en mooi accentueren. We werken ook met drie vaste hoofdmerken die we ook zelf uitgebreid getest hebben. Dat is wel belangrijk, want ik wil niet iets verkopen of gebruiken wat uiteindelijk niet echt werkt.”

Merknaam

Het is opvallend dat de klanten van Poppy & Blush ook niet alleen van onder de kerktoren komen. Klanten komen van Antwerpen, Geel of zelfs vanuit Kortrijk en Brussel naar Meer afgezakt. “Social media speelt daar wel een belangrijke rol”, vertelt Ilse. “Ik probeer in video’s ook altijd duidelijk te maken hoe en wanneer en hoeveel de mensen de producten moeten gebruiken. Ook spenderen we heel veel aandacht aan de opvolging van onze klanten. Vragen of het werkt, of het lukt: ze appreciëren dat wel. Het is soms ook leuk om te horen dat Poppy & Blush al een ‘merknaam’ is geworden. Het is niet meer van ‘Ilse is hier geweest’, maar ‘Poppy & Blush’ is hier geweest (lacht).”

Ilse en Glen hebben twee zoontjes. Een derde kindje, een dochtertje, komt er deze zomer aan. Druk genoeg dus, maar met haar man Glen als steun op de achtergrond en ondertussen vier personeelsleden, draait de zaak als nooit te voren. Ze hebben nu twee behandelruimtes, een nageltafel, een make-upgedeelte en ontvangstruimte. “We zijn heel tevreden met de manier waarop we onze zaak nu kunnen runnen. Het blijft overzichtelijk en het persoonlijk contact is en blijft nog altijd ontzettend belangrijk. Ik ben Glen wel ontzettend dankbaar dat hij al de administratie en boekhouding voor zijn rekening neemt net als e-mails, want als ik eerlijk ben: ik ben een ramp op computergebied (lacht). Maar dat maakt ons het prefecte team zeker? Het is ook een zegen om in huis te kunnen werken. We hebben deels een privé moeten opgeven, maar we hebben gelukkig wat kunnen bijbouwen. En dat maakt het altijd toch net wat gemakkelijker, want naast het runnen van een zaak ben ik ook meer dan ontzettend graag mama.”

Dit weekend staan een aantal workshops gepland en die waren in een mum van tijd volzet. Online zijn er ook nog hele leuke verjaardagsacties en kan ook alles wel gevolgd worden.

Meer info vind je op de website of de instagrampagina.