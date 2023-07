Pony doodgeschoten in weiland op klaarlichte dag: “Hij deed geen vlieg kwaad”

De shetlandpony staat al jaren samen met twee andere paarden in een weiland aan Hoogeind in Meer. Sinds kort staan ze enkele uren per dag in een strookje tegen Hoogeind om daar het gras kort te zetten. Donderdagnamiddag werd het dier plots dood aangetroffen. “We hebben meteen de dierenarts en de politie erbij gehaald”, vertelt de eigenares. “Volgens de dierenarts was er duidelijk een klein kogelgaatje te zien in het hoofd. We begrijpen het echt niet. Het was een heel aaibare shetland en die deed geen vlieg kwaad. We begrijpen echt niet wie dit heeft gedaan en waarom.”