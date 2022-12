Politiezone Noorderkempen zet als eerste Kempense zone drone in: “Een extra paar ogen voor onze mensen”

Turnhout HUIZEN­JACHT. Turnhout, het stadscen­trum: “Zelfs binnen de Ring vind je villa’s van meer dan 1 miljoen euro”

Op zoek naar een nieuwe stek? Of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij zoeken het voor jou uit. Deze week in de provincie Antwerpen: de stadskern van Turnhout, binnen de Ring. “Door de vele nieuwbouwprojecten zijn de woningprijzen er de voorbije jaren wél redelijk stabiel gebleven.”

10 december