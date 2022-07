Pippa en Lowis zorgen voor dubbel viergeslacht

Meerle Ambulan­cier Sieben Sterkens (26) heropent café De Posthoorn in Meerle: “Ik kwam hier vroeger zelf vaak”

Sieben Sterkers (26) laat weer bier vloeien door de tapkranen van café De Posthoorn in het centrum van Meerle. De voorbije maanden namen Sieben en zijn familie de kroeg volledig onder handen. Er kwam een nieuwe toog, een nieuwe vloer en de oude planken die vroeger op de vloer lagen, werden voor de lambrisering gebruikt. “Ik heb graag dat het leeft in het dorp, en deze kroeg is het ideale dorpscafé”, zegt Sieben enthousiast.

3 juli