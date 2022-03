Pfas-vervuiling vastgesteld in grondwater in omgeving brandweerkazernes Meerle en Hoogstraten

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen of ‘PFAS’ in de nabijheid van de brandweerkazernes in de Kempen. In Hoogstraten werden de brandweerkazernes op de Sint Lenaartseweg (Hoogstraten) en het Gemeenteplein (Meerle) onderzocht. “In de bodem is er geen verontreiniging”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Nergens worden de toetsingswaarden bodemsaneringsnorm voor PFOS en PFOA overschreden. In het grondwater is er wel reden om nader onderzoek uit te voeren.”

Grondwater

Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) om enkele preventieve maatregelen te nemen bij het gebruik van grondwater voor mensen die binnen een straal van 500 meter wonen. Je drinkt best geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik het grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken. Ook je moestuin begieten of binnenkort met beter weer de zwembadjes vullen wordt ook afgeraden. Voor andere zaken zoals de auto wassen of het toilet doorspoelen is er geen probleem. “Het stadsbestuur staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Als er resultaten van het verdere onderzoek zijn, zullen we een bewonersvergadering organiseren. We willen ook nog benadrukken dat groenten kweken in de tuin of eieren eten van je kippen nog perfect kan.”