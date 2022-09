Personeel gevangenis Wortel is agressie gedetineerden en laks optreden directie beu: “Agressie en doodsbedreigingen kunnen toch niet de norm worden?”

Tennisballen en sponsjes

Toen de vakbonden een stakingsaanzegging indienden, volgde er een overleg met de directie maar zonder resultaat. “Er is niet alleen de agressie”, vertellen Jef Tax (ACOD), Vincent Vanderhoven (VSOA) en Wendy Vandenbroeck (ACV). “Bijna dagelijks worden over de omheining van de gevangenis verboden spullen gegooid. Een fenomeen dat vooral tijdens en na corona is toegenomen. Vooral drugs en gsm’s verstopt in tennisballen of uitgeholde sponsjes worden over de omheining gegooid. Op zich is dat niet verwonderlijk, want je kan in principe rond heel de gevangenis wandelen. Op de plaats waar de gedetineerden hun dagelijkse wandeling krijgen, zitten personen die iets overgooien direct in het bos en kunnen ze snel verdwijnen. We houden ons hart vast voor het moment dat het eens geen drugs of gsm’s zullen zijn, maar wapens die erover worden gegooid. En wat ook een probleem is: als we eens een pakketje onderscheppen, dan zorgt dat ook voor zenuwachtige en agressieve situaties want die pakketjes zijn besteld en betaald he.”