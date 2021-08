Parenclub ‘Club Amai’ plant marathonopening begin oktober: “Vroeger had gekund, maar geen zin in omzeilen van regels”

Hoogstraten Elodie Ouedraogo (40) en Otto-Jan Ham (42) trainen voor nieuw tv-programma op BK voor aspiranten in Hoogstra­ten

15 augustus Onder een meer dan stralend zomerzonnetje is zondagmorgen de start gegeven voor het Belgische Kampioenschap wielrennen voor aspiranten in Hoogstraten. En dat gebeurde in aanwezigheid van twee bijzondere gasten want Elodie Ouedraogo (40) en Otto-Jan Ham (42) reden ook de tijdrit.