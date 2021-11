Parenclub Club Amai opent deuren uur vroeger om van alle klanten CST te controleren én zelftest te laten afnemen: “Mét mondmasker zou het voor ons weer deuren dicht zijn”

Hoogstraten Massaal annulerin­gen van feesten: “Overheid is compleet de draad kwijt! Waar is het plan om de niet-gevacci­neer­den aan te pakken?”

De maatregelen die woensdag zijn bekendgemaakt na het overlegcomité laten zich meteen voelen. Feestzaak Le Cirq ziet de ene na de andere annulering binnenkomen. Ook kleinere groepen in Bistro De Jachthoorn en reservaties voor het hotel worden geannuleerd. “De overheid is de draad kwijt. Ik had gehoopt een plan te horen over hoe ze de niet-gevaccineerde mensen gaan overtuigen, want daar zit het probleem. Maar niets van dat. Dit is echt de grootste klap die we al hebben gekregen”, klinkt zaakvoerder Ben Van den Zegel verbitterd.

11:15