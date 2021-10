Parenclub Club Amai krijgt dreigbrief vol schrijffouten: “Hij ligt al tussen onze stapel wenskaarten want de dreigementen houden geen steek”

Hoogstraten Werkbezoek en jongeren­reis naar zusterstad in Afrika lopen af met een sisser: zes deelnemers besmet en in quarantai­ne in Benin

30 september Een werkbezoek en een jongerenreis naar Za-Kpota in Benin vanuit Hoogstraten is in mineur geëindigd. Door coronabesmettingen is een deel van het reisgezelschap in quarantaine geplaatst in Benin en een ander deel is vroegtijdig teruggekeerd.