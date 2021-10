Parenclub Amai heropent na achttien maanden met seksmarathon: “Nu maar hopen dat we het volhouden”

Meer “Een seksmara­thon van 55 uur lang, dat is pas knaldrang”: parenclub Amai heropent vrijdag de deuren

29 september De gsm van zaakvoerder Ian rinkelt voortdurend tijdens het interview. Of er nog plaats is. “Maar vol is vol”, lacht de uitbater van Club Amai in Meer. Met een seksmarathon van 55 uur bij de heropening haalde Ian begin deze maand alle krantenkoppen. Enkele gelukkigen die een plaatsje wisten te veroveren voor het weekend – van vrijdag 21 uur tot maandagochtend 4 uur – geven in het gastenboek aan dat ze er helemaal voor willen gaan. “Er zal geknald worden”, grijnst Ian. Met HLN gingen we al even een kijkje nemen op wat dit weekend ongetwijfeld een van de heetste plekjes van ons land wordt.