Papieren cadeaubon verdwijnt definitief: “Digitale versie heeft alleen maar voordelen voor klant én handelaars en horecazaken”

De Hoogstraatse cadeaubon werd in 2009 ingevoerd door het toenmalige VVV Hoogstraten. De bon kende een groeiend succes en in het laatste referentiejaar 2019 (2020 en 2021 zijn door corona weinig representatief, red) werden er voor 355.000 euro verkocht. Sinds de invoering van de digitale bon op 12 juli 2021 zijn er al 4.174 bonnen verkocht voor een totaal bedrag van net geen 300.000 euro. “De reactie van 99 procent van de klanten is alvast positief”, zeggen burgemeester Marc Van Aperen en schepenen Katrien Brosens en Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Op dit moment zijn 115 handelszaken aangesloten. Dat we nu al aan die 300.000 euro zitten, is veelbelovend. Iets nieuws moet immers altijd op gang komen en bovendien gebeurde de lancering in volle coronaperiode. Daarnaast weten we dat december sowieso een topmaand is (100.000 euro in 2019) waardoor de omzet van 2022 sowieso hoger zal zijn dan die van 2019.”

Deadline

Wie nu nog papieren bonnen heeft, kan die nog tot 11 juli gebruiken. Daarna vervallen ze definitief. De handelaars en horecazaken zijn alvast positief. “Ik heb niet getwijfeld om mee in te stappen in het digitale systeem”, zegt Kathy Joosen van TOAST. “Het is veel gemakkelijker om mee te werken. Je scant de QR-code en klaar. Alles wordt ook digitaal verwerkt waardoor je niet meer met de papieren bonnen naar het stadhuis moet lopen.” Carolien Wouters van Unizo en zaakvoerster van MC Fashion kan dat alleen maar beamen. “Als handelaar is er toch ook een voordeel dat het geld van de cadeaubon ook sneller bij ons terechtkomt. Ik kan collega’s alleen maar aanraden aan te sluiten voor wie dat nog niet gedaan heeft.”Schepen van Toerisme Arnold Wittenberg ziet alleen maar voordelen. “De digitale cadeaubon is veel toegankelijker en je kan hem in de webshop kopen”, zegt Wittenberg. “Bovendien kan je de bon ook gebruiken in verschillende handelszaken én de digitale versie is ook twee jaar geldig in plaats van één jaar. Je kan kiezen om de cadeaubon in de vorm van een bankkaart te kopen ofwel volledig digitaal via e-mail.”

Hoe bestel je nu een cadeaubon ? Voor een volledig digitale versie surf je naar www.visithoogstraten.be. Daar kan je een bedrag kiezen en de bon aankopen. Die wordt dan naar je e-mailadres gestuurd of naar het e-mailadres van diegenen die je wil verrassen. Op de bon staat een QR-code die je via je gsm of in een afgedrukte versie kan laten zien bij de handelaar/horecazaak. De cadeaubon in bankkaartformaat kan je aankopen bij VisitHoogstraten. Die cadeauban kan nog in een geschenkverpakking gestoken worden.

