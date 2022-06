Pan-Europeantreffen wil geld inzamelen voor mensen met jongdementie waaronder Bart Myvis (55)

De rondrit start op 26 juni bij Honda Vermeeren in Wuustwezel. Banden Service Luc uit Hoogstraten zorgt onderweg eventueel voor de nodige ondersteuning. De rondrit eindigt uiteindelijk aan café De Nieuwe Buiten in Wortel. “We zijn in totaal met 45 deelnemers zondag”, zegt Nick Van looy. “Inschrijven is niet meer mogelijk, maar iedereen die wil kan onze actie nog altijd wel ondersteunen door een bijdrage te storten. Bart is een neef van mijn mama. We zijn altijd vier handen op één buik geweest. Met deze actie kunnen we hem ondersteunen.”

Oproep

De vrouw van Bart Myvis deed een jaar geleden ook al een oproep om hen te steunen. Bart kreeg de diagnose van jongedementie, FDT, eind 2020. “Hij valt overal wat buiten”, zegt zijn vrouw Anita. “Omdat ik zelf ziek ben, ben ik niet in de mogelijkheid om hem thuis te verzorgen en daarom is hij noodgedwongen naar een rusthuis verhuisd. Hij krijgt daar alle hulp die hij nodig heeft, maar ik zou hem toch wat extra willen gunnen. Bart is echt een goed man. Hij heeft zelf jarenlang vrijwilligerswerk gedaan bij kinderen met een beperking, bij ouderen met dementie of voor kansarmen. We verloren onze enige zoon, ik werd zelf ziek, maar telkens stond hij er weer. Ik zou hem en andere mensen die in dezelfde situatie zitten een beetje willen helpen. Hen even weer doen lachen. Maar het is moeilijk. Ik zie dat hij alle trauma’s uit het verleden weer aan het beleven is. Het verlies van ons zoontje ,mijn ziekte ,een.brand die ons drie weken dakloos heeft gemaakt en alles terug hebben moeten opbouwen. Telkens weer was hij degene die zei, we komen er wel! Nu is het mijn beurt om te kunnen zeggen we komen er wel. Ik wil alvast iedereen bedanken die me helpt om mijn liefste echtgenoot zijn glimlach nog een keer tevoorschijn te kunnen zien en ook mensen met FTD fijne momenten te laten beleven.”