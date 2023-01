OVAM weerlegt kritiek op beperkt aantal controlemomenten : “Er is een pakkans en dat werkt sensibiliserend”

Begin 2022 besloot de stad Hoogstraten in te stappen in het project van OVAM. Enkele van de door OVAM aangestelde handhavers gaan hierbij anoniem op pad in de gemeente. Iedereen die ze kunnen betrappen op het weggooien van zwerfvuil, zullen ze aanspreken én er een bestuurlijk verslag van opmaken wat kan leiden tot een GAS-boete.

Cijfers

In 2022 zijn de handhaver in totaal 11 dagen naar Hoogstraten gekomen waarvan drie in januari, drie in februari, één in maart, één in november en twee in december. In totaal werden er 80 mensen aangesproken waarvan er voor 56 een bestuurlijk verslag werd opgesteld dat overgemaakt is aan de sanctionerend ambtenaar. “Gemiddeld ging het om net iets meer dan 5 verslagen per opdracht waarbij we op het einde een dalende trend zagen”, zegt Jan Verheyen van OVAM.

Sensibiliseren

Voor de periode tot juni 2024 staan er nog 23 controledagen op het programma wat neer komt op ongeveer één keer per maand. Op dat aantal kwam kritiek, maar OVAM wil dat toch nuanceren. “Toch hebben de controles zeker zin”, zegt Jan Verheyen van OVAM. “Naast het gegeven dat de pakkans er wel degelijk is, is het belangrijk dat mensen weten en dat er gecommuniceerd wordt dat die bestaat. En dat werkt sensibiliserend. De GAS-vaststellers van de OVAM zijn gewestelijke vaststellers die gemeenten willen ondersteunen in de uitbouw van de GAS handhaving op zwerfvuil. Zij zijn in totaal met 30. De inzet van deze handhavers is gratis voor het lokale bestuur. De inkomsten zijn voor het lokale bestuur. Uiteraard is het de bedoeling om naast deze gewestelijke GAS-vaststellers eigen gemeentelijke vaststellers in te zetten door de gemeente.”

Ondertussen hebben 133 Vlaamse gemeenten OVAM aangesteld. Het team van dertig handhavers moet dus over die 133 gemeenten worden verdeeld.

