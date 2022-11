Organisatie Bar Qatar en Coöperatie Hoogstraten organiseren op wedstrijddagen Rode Duivels actie op voor het goede doel

Gert Van Put, Niels Joosen, Pieter Servaes en Jef Van den Bogerd hebben de handen in elkaar geslagen voor Bar Qatar. Samen met de Coöperatie willen er een groot voetbalfeest van maken, maar ze koppelen er ook een goed doel aan vast. “Als bedrijf verankerd in Hoogstraten zijn wij ervan overtuigd dat we een sociale en maatschappelijke rol te vervullen hebben”, zegt Eva Vanmarcke van de Coöperatie Hoogstraten. “Zo sponsoren wij onder andere producten voor allerlei activiteiten in de ruime omgeving van Hoogstraten en worden er elk jaar verschillende maatschappelijke doelen ondersteund. Daarom dat we dat tijdens Bar Qatar ook willen doen. Iedere bezoeker kan voor 1 euro op een doel met gaten trappen. Wat er te winnen valt ? Eeuwige roem (lacht) en je steunt er stichting De Kleine Strijders mee. Dat is een organisatie die zich inzet om het verblijf van kinderen en hun ouders in het ziekenhuis iets aangenamer te maken. Wij hopen dat veel voetballiefhebbers hun warm hart laten zien en scoren voor het goede doel. Bij Coöperatie Hoogstraten zijn we er alvast klaar voor.”