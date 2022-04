Oppositie wil dat stad gebouwen van politie aankoopt

Anders wil voorkomen dat de gebouwen en de grond in handen van een privéontwikkelaar komen. “Wij vragen nu al om stappen te zetten om die gebouwen en gronden aan te kopen tegen schattingsprijs”, zegt Fons Jacobs. “Dit is een uitgelezen kans is om in het centrum van Hoogstraten gebouwen en ruimte te verwerven voor maatschappelijke doelen, zoals betaalbare huisvesting, noodopvang voor daklozen, tijdelijke bureelruimte, opslagruimtes, parking, ’t Ver-Zet-je, leslokalen Digidak of andere zaken.

Goed idee

De meerderheid staat zeker niet weigerachtig tegenover het idee. “Maar dat moet eerst besproken worden op het schepencollege en op het politiecollege”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Maar het is zeker het bekijken waard.” Ook schepen van Financiën Roger Van Aperen (N-VA) wil het bekijken maar voor hem is het nog te vroeg. “De politie verhuist pas tegen 2025 en het huidige schattingsverslag is gemaakt in 2021 en blijft maar geldig tot 2023. Het is dus te vroeg om al iets te beslissen of een overeenkomst te maken. Bovendien zal de politie de opbrengst van de verkoop gebruiken om de nieuwbouw te financieren. Als er een makelaar is die meer centen biedt dan het schattingsverslag, dan is het het goed recht van de politiezone om dat te bekijken.”