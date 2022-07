Opnieuw karrevracht aan medailles voor Hoogstratens Zwem Team: “Trots op onze jongeren”

HOZT trok met tien geselecteerde zwemmers naar Genk in de hoop tussen de vijf en acht medailles mee naar huis te nemen. De wedstrijd vond voor het eerst in drie jaar weer plaats. De tien geselecteerde zwemmers waren Lore Adriaensen, Max van der Spank, Louise Verschueren, Sofie de Letter, Ayla Willaert, Elina Van De Cloot, Sam De Bont, Lard Keustermans, Joseph Van Wellen. Louise Aerts (ontbreekt op foto). De trainers Stéphanie Timmermans en Olivier Pingnet waren uiteraard ook van de partij.

Achttien

Elina Van De Cloot kwam naar huis met zes medailles gevolgd door Ayla Willaert (5), Joseph Van Wellen (4) en Sam De Bont (2). Met de aflossing, 4x100m mixed medley relay 11-12 jaar, wonnen ze maar liefst goud. Dit goud ging naar Elina Van De Cloot, Lard Keustermans, Sofie de Letter en Max van der Spank. “Waar we zelf ook ongelofelijk trots op zijn is dat we als club op de vierde plaats gestrand zijn in het clubklassement”, zegt hoofdtrainer Olivier Pingnet. “Dit klassement telde maar liefst 87 clubs. Dit is een enorm knap resultaat waar we enkel van hadden kunnen dromen. Dit wil alleen maar zeggen dat alle zwemmers topprestaties hebben neergezet.”