Opnamestop in woonzorgcentrum na vergeefse zoektocht naar personeel: “Tien kamers staan leeg. Wie iemand kent die in de zorg wil werken, stuur die door!”

HoogstratenGeïnteresseerden zijn er genoeg om in te trekken in het woonzorgcentrum Stede Akkers in Hoogstraten. Alleen, het kan voorlopig niet, het rusthuis heeft een - hopelijk - kortstondige opnamestop moeten invoeren. Er staan zelfs een tiental kamers leeg. De reden: de zoektocht naar acht verpleeg- en zorgkundigen die erg moeizaam verloopt. “We hopen echt dat we personeel vinden, want veel mensen hebben die zorg echt nodig”, vertelt schepen van Zorg Roger Van Aperen (N-VA) over de moeilijke zoektocht.