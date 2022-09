Ook in een van de hallen van Coöperatie Hoogstraten komt er een WK-dorp: “We gaan voor gezelligheid in Bar Qatar”

Gert Van Put, Niels Joosen, Jef Van den Bogerd en Pieter Servaes van café De Rijkswacht slaan de handen in elkaar voor Bar Qatar. “We willen echt voor gezelligheid gaan”, klinkt het bij de organisatoren. Jong en oud moet zich welkom voelen. Zeker de wedstrijd op zondag 27 november (tegen Marokko, red) moet een familiegebeuren worden. We voorzien dan een springkasteel en een schminkstand. Niels van Resto 136 zal die dag ook ter plaatse lekker hapjes komen klaarmaken. De bedoeling is ook dat we het geheel wat aankleden met bomen van O-Trees van Peter Ooms. Bij de andere wedstrijden zorgen we uiteraard voor de nodige eetstandjes.”

Optie tot de finale

De hal van de Coöperatie is zo’n 25 op 36 meter groot en zal ook verwarmd worden. Er is ruimte voor zo’n 2.500 mensen, maar de setting zal worden aangepast naargelang de belangstelling. “We hopen natuurlijk op een massale opkomst, maar dat is nog even afwachten. Maar in geval van nood kunnen we altijd nog uitbreiden”, vertellen de vier organisatoren. “De drie poulewedstrijden gaan we sowieso uitzenden en daarnaast ook nog Spanje-Duitsland. Tussendoor zorgen we voor muziek. Als de Belgen zich kwalificeren doen wij uiteraard ook verder. We hebben een optie tot de finale.”