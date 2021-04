“Ongelooflijk dat ik die kogel door mijn hoofd overleefd heb”: rijkswachter Ivo stond oog in oog met levensgevaarlijke topgangster

Oud-Turnhout/Turnhout/Hoogstraten“‘Je stond in mijn weg en ik moest wel schieten. Dat begrijp je toch?’, zei hij me later.” Rijkswachter Ivo Leemans stond in 1987 oog in oog met Jussi Ondin, toen een van de gevaarlijkste mannen in Europa. De Hongaars-Zweedse topgangster had twee maanden eerder rijkswachter Luc Verstappen in Veldwezelt bij Lanaken vermoord en was klaar om in Turnhout hetzelfde met Ivo te doen. Er volgde een bloedbad. “Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad. Maar ik ben nooit meer dezelfde geworden.” Lees hier nog meer misdaadverhalen uit de voorbije decennia.