Oekraïense kinderen leren Nederlands dankzij zomerschool in Spijker

Nieuwe look & feel voor recreatie­do­mein De Mosten

De zomervakantie is begonnen en dat betekent - als het weer een beetje mee wil zitten - ook weer een drukke periode voor het recreatiedomein De Mosten. De voorbije dertig jaar mochten ze al de blauwe vlag hijsen wat wijst op proper zwemwater, maar ook de aankleding is volledig in een nieuw kleedje gestoken. Dit weekend is iedereen welkom en wie van Hoogstraten is, mag zelfs gratis binnen.

1 juli