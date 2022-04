Nog steeds geen oplossing voor grensoverschrijdend ambulancevervoer in Meersel-Dreef: “Frustrerend, want in Limburg kan het wel”

Het is al vele jaren een pijnpunt in Meersel-Dreef, het meest noordelijke dorp in de provincie Antwerpen. Wanneer een patiënt op Belgisch grondgebied een ambulance nodig heeft, kan dat soms minuten langer duren vooraleer die is wanneer een Nederlandse ambulance in theorie sneller zou kunnen zijn. Er wordt al jaren geprobeerd om dat probleem te verhelpen, maar er is nog altijd geen doorbraak. “Zowel voor de inwoners van Meersel-Dreef als voor ons als stadsbestuur is dat frustrerend”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Vooral omdat er in Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wel zo’n samenwerking bestaat.”